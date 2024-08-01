Yönetmen Günay Kosova vefat etti
Yeşilçam filmlerinin yönetmeni Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti
Pek çok Yeşilçam filminde yönetmen koltuğunda oturan Günay Kosova, yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veren Günay Kosova'nın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen Günay Kosova’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Günay Kosova, Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Günay Kosova, yaşamını Ataşehir Kayışdağı'nda bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürüyordu.