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        Haberler Magazin Yönetmen Günay Kosova vefat etti - Magazin haberleri

        Yönetmen Günay Kosova vefat etti

        Yeşilçam filmlerinin yönetmeni Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:09
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        Pek çok Yeşilçam filminde yönetmen koltuğunda oturan Günay Kosova, yaşamını yitirdi.

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        Uzun zamandır Alzheimer hastalığına karşı mücadele veren Günay Kosova'nın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen Günay Kosova’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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        Günay Kosova, Sultanbeyli’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Günay Kosova, yaşamını Ataşehir Kayışdağı'nda bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürüyordu.

        #Günay Kosova
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