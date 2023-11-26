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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle mandırada hasar oluştu

        Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir mandıranın çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:10
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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle mandırada hasar oluştu
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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir mandıranın çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı.

        Kentte, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar merkeze bağlı Lök köyünde Bekir Özdemir'e ait mandıra, garaj, depo ve samanlığın bulunduğu 500 metrekarelik binanın çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Garajda bulunan traktör ve tarım aletleri zarar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma inceleme yaparken, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de çiftçiye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Açıkgöz, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın Lök köyünde bir binanın çatısını uçurduğunu söyledi.

        Binada traktörler, biçerdöver, hayvan yemi, saman bulunduğunu aktaran Açıkgöz, "Rüzgar, çatıyı yaklaşık 100 metre uçurmuş. Allah yardımcısı olsun, çiftçimizin mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Özdemir de ne olduğunu anlayamadıklarını, şiddetli rüzgarın çatıyı uçurduğunu belirterek, "Oğlum, koşarak geldi, çatının uçtuğunu söyledi. Onun da üzerine duvardan kopan briket düşmüş, hastaneye götürdüm, sağlık durumu iyi. İçeride traktör, biçerdöver, hayvan yemi, saman ve tarım aletleri vardı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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