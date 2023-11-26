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        Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatıdan kopan parçaların isabet ettiği kişi yaralandı

        Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatıdan kopan parçaların isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:51
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        Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatıdan kopan parçaların isabet ettiği kişi yaralandı
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        Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatıdan kopan parçaların isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

        Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Çapanoğlu ve Bilal Şahin Mahallesi'nde yaklaşık 15 binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördü, ağaç dalları kırıldı.

        Çatıdan uçan kalas parçaları bir vatandaşın yaralanmasına neden olurken, araçlar da hasar gördü.

        Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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