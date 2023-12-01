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        Yozgat'ta "Gastronomi Günleri" başladı

        Yozgat Belediyesi, 22. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:21
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        Yozgat'ta "Gastronomi Günleri" başladı
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        Yozgat Belediyesi, 22. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında "Gastronomi Günleri" etkinliği düzenledi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 3 gün devam edeceği belirtilen etkinliklerde çeşitli yarışmalar düzenlenerek Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtılacak.

        Vali Mehmet Ali Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliklere katılan belediyelere, kooperatiflere teşekkür etti.

        Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Sürmeli Festivali kapsamında geçen ay yağlı güreş müsabakaları düzenlediklerini anımsattı.

        Bu ay da kentin yöresel yemeklerini, tescilli yiyeceklerini ihya etmek, yaymak ve hem ülke hem de dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Köse, "Yozgat, zengin mutfağıyla gastronomi şehri olma açısından önemli potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkartıp uluslararası boyuta taşıyarak gastronomi kültürümüzü tanıtmak istedik." dedi.

        Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, vatandaşlara yöresel testi kebabı ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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