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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Çelebi Altuntaş görevine başladı

        AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Çelebi Altuntaş, görevi Yusuf Başer'den devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:33
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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Çelebi Altuntaş görevine başladı
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        AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Çelebi Altuntaş, görevi Yusuf Başer'den devraldı.

        AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Altuntaş, hizmetlerinden dolayı Başer ve yönetimine teşekkür etti.

        Altuntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 21 yılda ülkenin kalkınması için gece gündüz çalışarak 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde en büyük yatırımları yaptığını söyledi.

        Yapılan yatırımlardan Yozgat'ın da üzerine düşen payı aldığını ifade eden Altuntaş, "Geçmiş zamanda küslüklerimiz, dargınlıklarımız, kızdığımız veya kırıldığımız şeyler olabilir. Bugün yeni bir gün ve tertemiz bir sayfa açtık. Bugün hepimizin partimize en iyi şekilde sımsıkı sarılma günüdür." dedi.

        Görevi devreden Başer de Altuntaş'ı tebrik ederek başarılar diledi.

        Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

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