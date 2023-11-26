Yozgat Valiliği fırtınanın kente verdiği zararı açıkladı Yozgat'ta şiddetli rüzgarın 31 çatı uçması, 2 mandıra çökmesi ve 3 araç hasarına neden olduğu bildirildi.

Yozgat'ta şiddetli rüzgarın 31 çatı uçması, 2 mandıra çökmesi ve 3 araç hasarına neden olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 11.30-19.00 saatleri arasında 40 ila 90 kilometre hızla rüzgar estiği belirtildi.

Meteorolojik uyarılarla birlikte erken saatlerden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ile ihbar hatları ve tüm arama kurtarma ekiplerinin araç ve teçhizatları ile hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi ve İl AFAD Merkezimize, 31 çatı uçması, 2 mandıra çökmesi, 3 minare hasarı, 2 duvar yıkılması, 2 baca devrilmesi, 3 araç hasarı, 4 elektrik ihbarı, 1 trafik levhası yıkılması ve bir ahır içerisinde bulunan hayvanların elektrik akımına kapılması nedeniyle 4 büyükbaş telefi ihbarı ulaşmıştır. İhbar edilen tüm vakalara müdahale edilmiştir. Ön hasar tespitleri yapılmıştır. Ayrıca ulaşan hasar tespitlerine önümüzdeki günlerde de devam edilecektir. Gün boyunca yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybımız bulunmamakta, Yerköy ilçemizde 1 vatandaşımız çatıdan düşmek suretiyle ağır yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımızın durumu takip edilmektedir."