        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.03.2026 - 14:01
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda il merkezine bağlı bir köy ile Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikamet, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.C. ve G.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

