Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda il merkezine bağlı bir köy ile Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikamet, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.C. ve G.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
