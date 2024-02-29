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        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisi, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:22
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        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisi, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

        Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu Dişli köyü mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangın sonucu dinlenme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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