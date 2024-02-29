Yozgat'ta 5 gün önce boşaltılan dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Yozgat ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sorgun ilçesinde, E-88 kara yolu Dişli köyü mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

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