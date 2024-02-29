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        Sorgun Kaymakamlığı sinemaya gitmemiş çocukları beyazperdeyle tanıştırdı

        Sorgun Kaymakamlığı daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri, Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:06
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        Sorgun Kaymakamlığı sinemaya gitmemiş çocukları beyazperdeyle tanıştırdı
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        Sorgun Kaymakamlığı daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri, Yozgat'ta sinema salonuna götürüp film izlettirdi.

        Sosyal Dayanışma Vakfı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planlamasıyla gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili AA muhabirine konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 125 öğrencinin etkinlikten faydalandığını söyledi.

        Öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Öcal, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı. Sinemayla buluşturulan öğrencilerimize, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuldu. Kaymakamımız İhsan Emre Aydın, öğrencilerimizi bu güzel etkinlikte yalnız bırakmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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