Yozgat'ta yangın çıkan dinlenme tesisi küle döndü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, küle dönen dinlenme tesisi kullanmaz hale geldi.Yangın, saat 18.00 civarında E-88 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan dinlenme tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan dinlenme tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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