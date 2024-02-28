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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sadece bir gün nedeniyle yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız" dedi.Kürşad Zorlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada konuşan Zorlu, İYİ Parti olarak başından bu yana TBMM'de hep yapıcı bir muhalefet anlayışı izlediklerini belirterek, milli güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi iktidarın doğru adımlarının yanında olduklarını söyledi. Ardında kademeli emeklilik çağrısında bulunan Zorlu, "Artık emeklinin feryadını duymak zorundasınız. Emeklimiz nefes alamaz hale gelmiş durumda. Bu feryadı duymazsanız, 31 Mart'ta inşallah mührünü basarak duyuracak vatandaşlarım. Bundan emin olun. Sadece bir gün nedeniyle yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız" diye konuştu.İYİ Parti'nin, Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde kuzeyden güneye, doğudan batıya, hiçbir etnik ayrım gözetmeden ülkeye inanmış tüm vatanseverleri, vatanını seven her bir vatandaşı kuşatan, kapsayan yegane bir parti olduğunu söyleyen Zorlu, "2028'de iktidarımızın yolunu açacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır. Önünüzde 31 Mart var, bu uyarıyı yaptığınız takdirde 2028'e kadar başka bir gün yok, bunu unutmayın. Başka bir mesaj verme imkanınız kalmayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:25
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sadece bir gün nedeniyle yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız" dedi.Kürşad Zorlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada konuşan Zorlu, İYİ Parti olarak başından bu yana TBMM'de hep yapıcı bir muhalefet anlayışı izlediklerini belirterek, milli güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi iktidarın doğru adımlarının yanında olduklarını söyledi. Ardında kademeli emeklilik çağrısında bulunan Zorlu, "Artık emeklinin feryadını duymak zorundasınız. Emeklimiz nefes alamaz hale gelmiş durumda. Bu feryadı duymazsanız, 31 Mart'ta inşallah mührünü basarak duyuracak vatandaşlarım. Bundan emin olun. Sadece bir gün nedeniyle yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız" diye konuştu.İYİ Parti'nin, Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde kuzeyden güneye, doğudan batıya, hiçbir etnik ayrım gözetmeden ülkeye inanmış tüm vatanseverleri, vatanını seven her bir vatandaşı kuşatan, kapsayan yegane bir parti olduğunu söyleyen Zorlu, "2028'de iktidarımızın yolunu açacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır. Önünüzde 31 Mart var, bu uyarıyı yaptığınız takdirde 2028'e kadar başka bir gün yok, bunu unutmayın. Başka bir mesaj verme imkanınız kalmayacak" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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