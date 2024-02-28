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        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Şubat "postmodern darbesi"ne ilişkin, "1000 yıl sürer dedikleri 28 Şubat birkaç sene sonra onu icra edenlerle birlikte yok oldu, gitti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:40
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        BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Şubat "postmodern darbesi"ne ilişkin, "1000 yıl sürer dedikleri 28 Şubat birkaç sene sonra onu icra edenlerle birlikte yok oldu, gitti." dedi.

        Yozgat'ta partisinin Sarıkaya Belediye Başkan adayı Ali Osman Erbir'in seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Destici, 28 Şubat'ı hatırladıklarını, dün ölüm yıl dönümü olan 28 Şubat'ın başbakanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiklerini söyledi.

        Destici, 28 Şubat'ın milli iradeye yapılmış "postmodern" bir darbe olduğuna dikkati çekerek, milletin iradesine, inançlarına, değerlerine karşı yapılan bütün darbeleri kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti.

        O dönemde herkes kapısını kapatıp, camlarının perdesini indirdiğinde bir yiğidin meydana çıktığını ifade eden Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, 'Ordu bizim göz bebeğimizdir. Peygamber ocağıdır. Ancak namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam' dedi. Evet, 1000 yıl sürer dedikleri 28 Şubat birkaç sene sonra onu icra edenlerle birlikte yok oldu, gitti." diye konuştu.

        Bugün ülkede ne başörtüsü sorunu ne de imam hatipte okuyan çocuklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

        "İşte biz böyle bir Türkiye hayal ediyoruz. Başı açıkla başı kapalısı, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si Sünni'si Çerkez'i, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik bir şekilde kardeşçe yaşasın istiyoruz. Bu milletin evlatlarının birbiriyle bir derdi yok. Kürt'ün Türkmen'le, Alevi'nin Sünni ile ne problemi olsun? Problemi çıkaranlar Türkiye'yi zayıf ve güçsüz düşürmek için zenginlik olarak gördüğümüz bu farklılıklarımızı bir kavga aracı haline getirmeye çalıştılar. Dönem dönem de bunda muvaffak oldular. Ama elhamdülillah bu millet hiçbir zaman bu oyuna gelmedi. Bundan sonra da gelmeyeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermedik ve vermeyeceğiz."

        Destici, bu coğrafyada güçlü olunmadığında haklı olmanın hiçbir anlamı olmadığını vurgulayarak, onun için daha güçlü olmaları gerektiğini dile getirdi.

        - "Ramazan Bayramı ikramiyesi 5 bin lira olmalı"

        Emeklilerin içinde bulunduğu durumu bildiklerini belirterek 10 bin lirayla bir ailenin geçinemeyeceğine dikkati çeken Destici, bunun iyileştirilmesi için TBMM'de oldukları dönemlerde kanun teklifleri, sonraki dönemlerde de ilgili kişi ve kurumla görüşerek bazı iyileştirmelerin yapılmasına da katkı sağladıklarını anlattı.

        En düşük emekli maaşının 17 bin liraya, yani asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini savunan Destici, şöyle devam etti:

        "Emekli ikramiyeleri en son 3 bin lira olarak açıklandı. Emekli ikramiyeleri ilk açıklandığında 1000 lira olarak açıklanmıştı. O gün de en düşük asgari ücret ya da en düşük emekli maaşı 1500-2 bin lira civarındaydı. Yani emekli maaşı 5-6 kat arttı. Asgari ücret 6-7 kat arttı ama bu emekli ikramiyeleri sadece 3 kat arttı. Onun için biz diyoruz ki emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılmalı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 5 bin lira, Kurban Bayramı ikramiyesi de 10 bin lira olmalı diyoruz. Vatandaş en azından Kurban Bayramı'nda o ikramiye parasıyla küçükbaş da olsa bir kurban alıp kurbanını kessin ve ailesiyle mutlu bir bayram geçirsin istiyoruz."

        Destici, çiftçinin meselelerini de bildiklerini belirterek, kullandıkları mazottaki ÖTV ve KDV'nin mutlaka kaldırılması, mazotun vergisiz verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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