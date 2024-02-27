Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler A.B. ve A.C.Ö'yü suçüstü yakaladı.

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