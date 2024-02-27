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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:42
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler A.B. ve A.C.Ö'yü suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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