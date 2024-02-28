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        Yozgat'ta eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla senet imzalatan 3 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:28
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        Yozgat'ta eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla senet imzalatan 3 zanlı tutuklandı
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        Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Sorgun ilçesinde şüpheli F.Y, otomobilinin arızalandığı bahanesiyle telefonla aradığı Y.B'yi (35) evine çağırdı.

        Eve giden Y.B, F.Y. ile M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedildi, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

        Evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Y.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, kiraladıkları araçla kaçan zanlıları Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, M.E. ve İ.T. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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