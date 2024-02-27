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        Yozgat'ta kaybolan zihinsel engelli kişi aranıyor

        Yozgat'ta kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:56
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        Yozgat'ta kaybolan zihinsel engelli kişi aranıyor
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        Yozgat'ta kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Dayılı köyünde 25 Şubat pazar günü akşam saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli 60 yaşındaki Enver Gültepe'ye ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        AFAD ve jandarma ekipleri, Gültepe'yi bulmak için Dayılı köyü ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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