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        Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:05
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        Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, kentte bir iş yerinden 2 elektrik motoru ve 40 metre kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamda, olayla ilgili şüpheliler M.Ö. ve M.Ö. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, çalınan elektrik motorları ile kablo, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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