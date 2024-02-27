Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, kentte bir iş yerinden 2 elektrik motoru ve 40 metre kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamda, olayla ilgili şüpheliler M.Ö. ve M.Ö. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, çalınan elektrik motorları ile kablo, sahibine teslim edildi.
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