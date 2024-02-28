İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Yozgat'ta konuştu:

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır." dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde partisinin seçim irtibat ofisinin açılışında konuşan Zorlu, 2019 seçimlerinde siyasi iktidarın toplam belediyelerin büyükşehirler dahil olmak üzere 50'den fazlasını kazandığını ancak ülkenin neresine gitseler aynı problemlerle karşılaştıklarını söyledi.

İYİ Parti olarak başından bu yana TBMM'de hep yapıcı bir muhalefet anlayışı izlediklerini, milli güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi iktidarın doğru adımlarının yanında olduklarını anlatan Zorlu, memleketin problemlerini de dile getirmekten geri kalmadıklarını ifade etti.

Kademeli emeklilikle ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Zorlu, "Sadece bir günde yüz binlerce insan, fazladan 15-20 yıl daha çalışarak emekli olmak zorunda bırakıldı. Bu adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Biz bu anlamda TBMM'de kademeli emeklilik konusunda atılabilecek adımlara, devletimizi de zora sokmayacak şekildeki düzenlemelere hazırız." diye konuştu.

Zorlu, Türk cumhuriyetlerinde, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan ne kadar Yerköylü varsa yatırım yapmak isteyenleri Yerköy'e getireceklerini söyledi.

Yerköy'ün su, temizlik gibi belediyecilik sorunlarının çözüldüğünü anlatan Zorlu, artık ilçeyi daha yaşanabilir hale getirecek projelere imza atmanın zamanının geldiğini belirtti.

İYİ Partinin, genel başkanları Meral Akşener liderliğinde kuzeyden güneye, doğudan batıya, hiçbir etnik ayrım gözetmeden ülkeye inanmış tüm vatanseverleri, vatanını seven her bir vatandaşı kuşatan, kapsayan yegane parti olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"31 Mart yerel seçimlerinde yaktığımız ateşle aldığımız bu cesur kararla milletimize yüzümüzü döndük. O gün de başaracağız ve 2028'de iktidarımızın yolunu açacağız, bundan da hiç şüpheniz olmasın. Eğer siyasi iktidara ve ona çözüm üretemeyen muhalefet anlayışına bir mesaj vermek istiyorsanız onun yegane adresi sandıktır. Önünüzde 31 Mart var, bu uyarıyı yaptığınız takdirde 2028'e kadar başka bir gün yok, bunu unutmayın. Başka bir mesaj verme imkanınız kalmayacak."

Zorlu'nun konuşmasının ardından seçim irtibat ofisi açıldı.