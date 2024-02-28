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        Tamir için eve çağırıp, zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar

        YOZGAT'ınSorgun ilçesinde otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalatan 3 şüpheli, tutuklandı.Sorgun ilçesinde yaşayan F.Y., telefonla aradığı Y.B.'yi (35) otomobilinin arızalandığı bahanesiyle evine çağırdı. Eve giden Y.B., burada F.Y. ile beraberindeki M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedilerek, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı. Senedi imzaladıktan sonra evden ayrılan ve hastanede tedaviye alınan Y.B., durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, kiraladıkları araçla kaçan şüphelileri Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:55
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        Tamir için eve çağırıp, zorla 1 milyon liralık senet imzalattılar
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        YOZGAT'ınSorgun ilçesinde otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalatan 3 şüpheli, tutuklandı.Sorgun ilçesinde yaşayan F.Y., telefonla aradığı Y.B.'yi (35) otomobilinin arızalandığı bahanesiyle evine çağırdı. Eve giden Y.B., burada F.Y. ile beraberindeki M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedilerek, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı. Senedi imzaladıktan sonra evden ayrılan ve hastanede tedaviye alınan Y.B., durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, kiraladıkları araçla kaçan şüphelileri Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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