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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Yozgat'ta konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hiç kimseyle düşmanlıklarının olmadığını belirterek, "Biz bu güzel ülkeye, bu topraklara barış getirmek istiyoruz, kardeşlik getirmek istiyoruz, refah getirmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:19
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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Yozgat'ta konuştu:
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hiç kimseyle düşmanlıklarının olmadığını belirterek, "Biz bu güzel ülkeye, bu topraklara barış getirmek istiyoruz, kardeşlik getirmek istiyoruz, refah getirmek istiyoruz." dedi.

        Yozgat'ta partisinin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı Sinan Budak'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Başarır, 31 Mart'ta Boğazlıyan halkının sandığa gideceğini, CHP'nin adayı Sinan Budak'ı belediye başkanı seçeceğini söyledi.

        Başarır, hiç kimseyle düşmanlıklarının olmadığını vurgulayarak, "Biz bu güzel ülkeye, bu topraklara barış getirmek istiyoruz, kardeşlik getirmek istiyoruz, refah getirmek istiyoruz. Çiftçinin, emeklinin, gencin yoksulluk çekmediği bir ülkeyi hayal ediyoruz." diye konuştu.

        Emeklilerin zor durumda olduğunu anlatan Başarır, "Emekli, aldığı 10 bin lirayla bir hafta geçinemiyor. Ev kirası veremiyor, et alamıyor, faturalarını ödeyemiyor. Belediye başkanlarımızdan ricamız, bütçenizin bir kısmını emekliye ayırın, kart verin, para verin, erzak verin." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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