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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yozgat'ta konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde 650 bin sendikalı işçinin toplu sözleşmeli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:10
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yozgat'ta konuştu:
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde 650 bin sendikalı işçinin toplu sözleşmeli olduğunu söyledi.

        Hizmet-İş Sendikası ile Yozgat Belediyesi arasında belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlen toplu iş sözleşmesi ek protokol töreninde konuşan Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Arslan, işçilerin kadroya alınmasından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a çok şükür bugün belediyelerde 650 bin arkadaşımız sendikalı ve toplu sözleşmeli oldu. Bu taşeron sistemi ortadan kalkmasaydı 20 bin üyemiz ve on şubemiz olacaktı. Bugün 75'ten fazla şubemiz ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduk. Dolayısıyla HAK-İŞ'in Türkiye'nin en büyük sendikası olması bizim mücadelemiz, Sayın Bakan'ın destekleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle olmuştur. Eğer bugün bu sistem olmasaydı arkadaşlarımız taşeron şirketlerde ikramiyesi olmayan, yaklaşık 17 bin lira alacaktı, izinleri olmayan, kıdem tazminatı olmayan bir sistemle çalışacaktı. Bugün asgari ücretin iki katını yakalamış durumdayız." diye konuştu.

        Katkılarından dolayı Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür eden Arslan, şunları söyledi:

        "Bir toplu iş sözleşmesi imzalamıyoruz, ek protokol yapıyoruz. Dolayısıyla bu ek protokolde aslında belediyemizin iradesi olmasa bizimle masaya oturmayabilir. Şimdi toplu sözleşmede müzakere yapılır. Bunun amacı Yozgat'ta çalışan kardeşlerimizin sorunlarını asgariye indirmektir. Sendikalı işçimizin maaşı 29 bin liradan 34 bin liraya yükseldi. 34 bin lira şirket işçilerinin rakamları Türkiye'deki en yüksek rakamlardır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesindeki rakamlarımız da aynı. Ek protokolün hayırlı olmasını diliyorum."

        İşçilerden Filistinlilere destek isteyen Arslan, "Ramazandan itibaren de Filistin konusunda desteğinizi, katkınızı yapmaya devam edin. HAK- İŞ olarak büyük bir destek kampanyası yürütüyoruz. Sadakanızı, fitrenizi varsa zekatınızı Filistinli kardeşlerimiz için verin." dedi.

        Konuşmanın ardından Hizmet İş Yozgat Şubesi ile Yozgat Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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