Yozgat'ta firari 8 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Nisan'da firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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