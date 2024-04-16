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        Yozgat'ta firari 8 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:30
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        Yozgat'ta firari 8 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Nisan'da firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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