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        Sorgun Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Sorgun Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:05
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        Sorgun Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Sorgun Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye yemekhanesindeki programda vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ekinci, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni etti.

        Ekinci, "Bu bayram, sevgiyi ve paylaşmayı büyüteceğimiz, gönüllerimizin ve kalplerimizin bir olacağı bayram olsun. Ramazan Bayramı, evlerimizin sağlık, mutluluk, bolluk ve bereketle, gönüllerimizin merhametle dolmasına vesile olsun inşallah. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

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