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        Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:47
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        Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Haşim Kılıç Mahallesi Şehit Erdal Aytaç Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında F.D. ile B.D. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili R.D. ve Ç.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.D. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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