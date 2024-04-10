Yozgat'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Olayla ilgili R.D. ve Ç.D. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haşim Kılıç Mahallesi Şehit Erdal Aytaç Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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