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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:13
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        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 06 CCD 805 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 S 4892 plakalı otomobil,Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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