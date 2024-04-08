Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, mesajında, bolluk, bereket ve huzurun yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, milletçe bir Ramazan Bayramı'na daha huzur ve güvenle kavuşmanın sevincinin yaşadıklarını belirtti.

        Manevi duyguların en üst düzeye çıktığı bu güzel günlerde insanların birbirine ve ülkeye karşı sorumluluklarını daha çok hatırlaması gerektiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

        "Anne babamızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşmalı, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatmalıyız. Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini, kahraman gazilerimizi, devlet kurumlarımızda ağırladığımız yaşlı, engelli ve çocuklarımızı ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı ihmal etmemeliyiz. Yozgatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Yerköy'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Yerköy'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Türk Kızılay Sorgun Şubesinden 2 bin çocuğa bayramlık
        Türk Kızılay Sorgun Şubesinden 2 bin çocuğa bayramlık
        Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı
        Sorgun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi
        Yozgat'ta jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi
        Yerköy Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Yerköy Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı