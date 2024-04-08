Yozgat Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, bolluk, bereket ve huzurun yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, milletçe bir Ramazan Bayramı'na daha huzur ve güvenle kavuşmanın sevincinin yaşadıklarını belirtti.

Manevi duyguların en üst düzeye çıktığı bu güzel günlerde insanların birbirine ve ülkeye karşı sorumluluklarını daha çok hatırlaması gerektiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti: