Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Solingen saldırganı tutuklandı
        Solingen saldırganı tutuklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Kazakistan'da sel felaketi
        Kazakistan'da sel felaketi
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'daki camilerde bayram namazı kılındı
        İç Anadolu'daki camilerde bayram namazı kılındı
        Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı
        Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı
        Sorgun'da arife günündü mezarlıklar ziyaret edildi
        Sorgun'da arife günündü mezarlıklar ziyaret edildi
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Yozgat Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Yozgat Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Yerköy'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
        Yerköy'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı