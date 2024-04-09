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        Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı

        Sorgun'da Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ekiplerince trafik uygulamaları sıklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:11
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        Sorgun'da trafik denetimleri arttırıldı
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        Sorgun'da Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma ekiplerince trafik uygulamaları sıklaştırıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara uyulması gereken kuralları hatırlatarak broşür dağıttı.

        Kaymakam İhsan Emre Aydın, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında denetimlerin artırıldığını belirtti.

        Denetlemelerde sürücü ve yolculara, hız ve dinlenme süreleri, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildiğini aktaran Aydın, "Yapılan kontrollerde emniyet kemerinin önemi anlatılıyor. Sürücülerden isteğimiz, trafikte acele etmeden, bilinçli yolculuk yaparak trafik kurallarına uymalarıdır." dedi.

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