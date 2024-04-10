Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, katılımcıların Ramazan Bayramını ve Polis Haftasını kutladı.

Polisin zor bir görevi ifa ettiğini ve şerefli üniformayı giydiğini belirten Özkan, "Ekmeğinizin peşinde, milletimizin huzuru, devletimizin güven ve güvenliği için can feda, can hıraş mücadele veriyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz çetin ama milletimizin duaları, devletimizin gücü hepinize bu yolda dirayet veriyor." dedi.