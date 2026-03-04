Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yozgat'ta iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Erbakan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Erbakan, daha sonra Yozgat Belediyesi tarafından tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi alanında düzenlenen iftara katıldı.



Burada konuşan Erbakan, komşu ve dost Müslüman ülke İran'a yönelik haksız ve hukuksuz bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Gazze'de hayatını kaybedenlere de rahmet dileyen Erbakan, bölgede yaşanan olayları gördüklerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırladıklarını söyledi.





Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:



"Vefatının 15. yıl dönümünde merhum liderimizi rahmetle anıyorum, hayırla yad ediyorum. Feraset sahibi bir insandı. Yıllarca bize siyonizmi anlattı. Büyük İsrail planlarını anlattı. Dedi ki 'Bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki asıl hedef Türkiye'dir.' Siyonistler, Irak'ta 1. Körfez Savaşı'nda 90'lı yılların başında Irak'la işe başlarken Erbakan hocamız uyarılarını yaptı. 'Bu iş Irak'la bitmeyecek. Arkasından sıra Suriye'ye gelecek, Libya'ya gelecek, en son İran'a gelecek ve İran'dan sonra da sıra Türkiye'ye gelecek.' dedi. Erbakan hocamız yıllarca bizi uyardı."



Erbakan, İslam aleminin bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması gerektiğini savundu.



Konuşmaların ardından belediye tarafından restore edilen Kayyumzade Konağı'na geçen Erbakan, burada partililer ve vatandaşlarla sohbet etti.







