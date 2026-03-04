Yozgat'ta yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.



Üç Tepeler Tabiat Parkı mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.



Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

