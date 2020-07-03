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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit kardeşinin mutlu günü

İHA

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği tarafından 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır'da şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran için düğün töreni düzenlendi.

Şehit kardeşinin mutlu günü

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği tarafından 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır’da şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran’ın kardeşi Resul Cankurtaran için düğün töreni düzenlendi.
Iğdır’da Dilucu Sınır Kapısı’ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran’ın kardeşi Resul Cankurtaran ve Derya Cankurtaran için Yozgat Polis Evinde düğün töreni gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı ve açık havada gerçekleştirilen düğünde gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin ateşleri ölçüldü ve dağıtıldı. Davetliler ellerine dezenfekte ederek düğün merasimine katıldı.
Düğünde sadece Derya ve Resul çifti dans edip, oynadı. Düğüne katılan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, çifte mutluluklar diledi.
Bütün önlemlere rağmen mutlu olduklarını söyleyen gelin Derya Cankurtaran, “Sosyal mesafeye rağmen sevdiklerimizle birlikte eğleniyoruz, onların burada olması bizlere mutluluk veriyor. Sadece gelin ve damat oynuyor, kişi sayımız sınırlıydı, bütün sevdiklerimizi davet edemedik. Oturma planımız mesafelerle oldu. Bu süreç içerisinde sağlık açısından olması gereken buydu” dedi.
Damat Resul Cankurtaran da, “Bütün önlemlere rağmen sevdiklerimizle bir arada olmamız bizim için çok büyük mutluluk. Tabii ki önlemler var ama bu bizim eğlenmemize engel olmadığı için çok mutluyuz. Mümkün olduğu sürece kurallara uymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Şehit ailesinin düğün talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk ise, “Biz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Misyonumuz öncelikle eğitim olmasıyla beraber, şehit ve gazi ailelerimizin her türlü istek arzu ve dileklerinde her zaman yanındayız. Ailemizden talep gelince il emniyet müdürlüğü, polis eşleri derneği olarak elimizden gelen çabayı göstererek ailemizin yanında olduk. Şehidimizin yakınları, eşi, annesi ve evladı bize emanettir. Çiftimize mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de hem heyecanlı hem de mutlu olduklarını söyleyerek, “Pandemi dolayısıyla bu sevinçli günümüzde misafirlerimizi polis evimizde ağırlıyoruz. Pandemi dolayısıyla düğünümüzü açık havada polis evinde kır düğünü yapalım istedik. Nasip pandemi dönemine geldi, tabi sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek ailelerimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Şehit aileleri ve gazilerimiz, yakınları bizim için çok önemlidir, bizim kırmızıçizgimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin varlığı onların varlığından dolayıdır. Gerçekten gazilerimizin döktüğü terler şehitlerimizin kanları bu toprakların vatan olmasına bir sebeptir. Bu sebeple ailemizin mutlu anlarını birlikte yaşamak istedik. Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.
Düğünün ardından gelin ve damat sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek misafirleri yolcu etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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