Yozgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Yozgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Aydıncık ilçesi D190 karayolunda meydana geldi. Çorum’dan Tokat’ın Zile ilçesine seyir halinde olan 06 CLR 603 plakalı araç sürücüsü A.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan 06 BUD 273 plakalı araca yandan çarptı. Ardından seyir halindeki oto kurtarıcıya da çarpan araç, şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile aynı araçta bulunan S.K. ve Y.K. yaralanırken İ.K. ile A.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekibince önce Aydıncık Devlet Hastanesine daha sonra da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta üretilen 16 bin 800 keklik doğaya salınıyor
YEREL HABERLER Yozgat’ta üretilen 16 bin 800 keklik doğaya salınıyor
Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yozgat’ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
ORAN Haziran ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ORAN Haziran ayı toplantısı yapıldı
Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam İrem Baha Yağan görevine başladı
Sorgun Belediyesi’nin sondaj çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sorgun Belediyesi’nin sondaj çalışmaları devam ediyor