Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Yozgat’ta koyun sürüsüne çarpan araca çarpmamak için manevra yaparak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, YozgatKayseri karayolu Büyükincirli köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Yozgat istikametine giden 01 AFY 229 plakalı araç sürücüsü Habip Doğan, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. O sırada Kayseri istikametinden gelen Metin T. idaresindeki 38 ACJ 709 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada Zakir Ö. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Metin T. ve Elif Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Haydar Eliaçık’a ait koyun sürüsünden 10’u telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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