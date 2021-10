Gönül Dağı Yazarı ile söyleyişi

Modern Türk edebiyatının günümüzdeki önemli temsilcilerinden olan yazar Mustafa Çiftçi, Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile edebiyat söyleşisi gerçekleşti.

Söyleşiye her sınıf kademesinden 24 öğrenci, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, öğretmenler ve misafirler katıldı. Son dönemde özellikle herkesin ilgisini çeken Gönül Dağı dizisine de ilham kaynağı olan Bozkırda Altmışaltı adlı kitabı başta olmak üzere yazarın diğer eserlerini, sanat ve hayat görüşü konuşuldu.

Bozkırda Altmışaltı eseri ile tebessüm ederek memlekete ve insanımıza bakıldı. Mustafa Çiftci’nin, yazı yolculuğundan tadına doyulmaz, keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Memlekette hasıl olan acıkomik durumlar, gündelik yaşamı kolaylaştıracak tavsiyeler, zamana yenilen zanaatlar, çağa ayak uydurma telaşı, çocukluk, taşra, anne sevgisi, edebiyat, sinema, popüler kültür ve daha nice mevzuları değinen, Bozkırın kalemi Çiftçi'nin hayata ve insanlara tükenmeyen bir merakla bakışına değinildi. Mustafa Çiftçi gözlemlerini, tecrübelerini okurlarıyla ve öğrencilerimizle tatlı bir sohbet havasında paylaştı. Kâh hüzünle kâh neşeyle; her daim hissetmek ve hissettirmek gayretiyle yazdığına şahit olan misafirler Mustafa Çiftçi’yi can kulağıyla dinleyip sorularına cevap aradılar.

Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, Z kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleşide tüm katılımcıların yüreğini ısıtacak, yüzünü gülümsetecek, içini ferahlatacak dostane bir ortam oluştu. Kedere, derdesıkıntıya, şifa niyetine, içten, iyimser ve insancıl bir sohbet gerçekleştiği için Okul Müdürü sayın Rıza Uslu, yazar Mustafa Çiftçi'ye, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan günün anısına Mustafa Çiftçi’ye hediye takdim etti.

