Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi

Yozgat Bozok Üniversitesine yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, uyum programı kapsamında düzenlenen etkinlikte yufka açıp gözleme pişirdi. Türk kültürünü tanımanın yanı sıra öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Uluslararası öğrencilerin Yozgat’ta yabancılık çekmemesi ve kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü tanımaları amacıyla düzenlenen uyum programında, 100’e yakın uluslararası öğrenci rehber eşliğinde, Aydıncık Kültür Evi, Haceş Müze Evi ve Yozgat’ın saklı cenneti Kazankaya kanyonunun eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görme imkanına sahip oldular.

Yozgat Bozok Üniversitesine Azerbaycan, Kazakistan, Gambiya, Somali, Kamerun, Fas ve Mısır gibi ülkelerden gelen öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi. Öğrenciler gezi programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlenerek doyasıya bir gün yaşadı.

Yozgat’ın uluslararası öğrencilere tanıtımı için etkinlik düzenlendiklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Aydıncık Belediyesi ev sahipliğinde uluslararası öğrencilerimiz ile beraber olmaktan çok mutluyuz. Uluslararası görünürlük açısından dünyanın her yerinden öğrencimizin olması çok sevindirici. Kazakistan’dan, Somali’den, Azerbaycan’dan, Nijerya’dan ve birçok ülkeden eğitim amaçlı Yozgat Bozok Üniversitesine gelmiş, bizi tercih etmiş öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimize bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim amacımız hem ülkemizin kültürel dokusunu öğrencilerimize tanıtmak, özelde de Yozgat ilimizin, ilçelerimizin güzelliklerini öğrencilerimiz ile buluşturmak ve bu arada da kültür etkileşiminde bulunmak. Hem yemeklerimizi, hem doğal güzelliklerimizi tanıtmak bir taraftan da onlarla kaynaşmak, öğrencilerimiz ile birlikte olmak, onları dinlemek onların dünyalarını keşfetmektir. Yozgat Bozok Üniversitesi bundan sonraki süreçlerde de uluslararası öğrencileri ile hep beraber olacak. Onlara başta ilimiz ve kültürümüzün tanıtılmasında her ne yapılması gerekiyorsa biz bunları yapacağız. Akabinde de biz onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Asıl amacımız Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizi tercih eden öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi eğitim öğretim süreçlerinden geçilmesi konusunda gayret ve çaba sarf edeceğiz” dedi.

Öğrencilere iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Öğrencilerimiz ile konuştuğumuzda her alanda eğitim görmek isteyen mimarlık, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ilahiyat gibi birçok alanda eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi misafir olarak görmüyoruz. Onlar bizim gözbebeklerimiz, yarınlarımız. Hem kültürümüzün tanıtılması hem de onların çok iyi bir şekilde yetiştirilip ülkelerine gittiklerinde ülkelerine en iyi şekilde katkı sunmalarını hedeflemekteyiz. Bu temelde bu tür faaliyetlerle onlarla kaynaşmak ve onlarla bir arada olmak adına devam edecek. İstiyoruz ki onlar bizi iyi tanısınlar, onlar bizden memnun olsunlar. Biz onlara çok iyi bir eğitim öğretim ile geleceğe hazırlayalım istiyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde şu an için 800 civarında uluslararası öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü de belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “2021 yılında bu rakamı bine, 2020 yılı hedefinde ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak, çok kültürlü dokuyu daha da geniş bir coğrafyaya yaymak adına ilk etapta 2 bin 500 öğrenciyi hedeflemekteyiz. Bu temelde de çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bu organizasyonu düzenlenen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’a şahsım, üniversitem ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yozgat’a eğitim öğretim için gelen öğrenciler ise mutluluklarını dile getirerek düzenlenen etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

