Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi

İHA

Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi

Yozgat Bozok Üniversitesine yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, uyum programı kapsamında düzenlenen etkinlikte yufka açıp gözleme pişirdi. Türk kültürünü tanımanın yanı sıra öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etme fırsatı buldu.
Uluslararası öğrencilerin Yozgat’ta yabancılık çekmemesi ve kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü tanımaları amacıyla düzenlenen uyum programında, 100’e yakın uluslararası öğrenci rehber eşliğinde, Aydıncık Kültür Evi, Haceş Müze Evi ve Yozgat’ın saklı cenneti Kazankaya kanyonunun eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görme imkanına sahip oldular.
Yozgat Bozok Üniversitesine Azerbaycan, Kazakistan, Gambiya, Somali, Kamerun, Fas ve Mısır gibi ülkelerden gelen öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi. Öğrenciler gezi programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlenerek doyasıya bir gün yaşadı.
Yozgat’ın uluslararası öğrencilere tanıtımı için etkinlik düzenlendiklerini söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Aydıncık Belediyesi ev sahipliğinde uluslararası öğrencilerimiz ile beraber olmaktan çok mutluyuz. Uluslararası görünürlük açısından dünyanın her yerinden öğrencimizin olması çok sevindirici. Kazakistan’dan, Somali’den, Azerbaycan’dan, Nijerya’dan ve birçok ülkeden eğitim amaçlı Yozgat Bozok Üniversitesine gelmiş, bizi tercih etmiş öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimize bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizim amacımız hem ülkemizin kültürel dokusunu öğrencilerimize tanıtmak, özelde de Yozgat ilimizin, ilçelerimizin güzelliklerini öğrencilerimiz ile buluşturmak ve bu arada da kültür etkileşiminde bulunmak. Hem yemeklerimizi, hem doğal güzelliklerimizi tanıtmak bir taraftan da onlarla kaynaşmak, öğrencilerimiz ile birlikte olmak, onları dinlemek onların dünyalarını keşfetmektir. Yozgat Bozok Üniversitesi bundan sonraki süreçlerde de uluslararası öğrencileri ile hep beraber olacak. Onlara başta ilimiz ve kültürümüzün tanıtılmasında her ne yapılması gerekiyorsa biz bunları yapacağız. Akabinde de biz onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Asıl amacımız Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizi tercih eden öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi eğitim öğretim süreçlerinden geçilmesi konusunda gayret ve çaba sarf edeceğiz” dedi.
Öğrencilere iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Öğrencilerimiz ile konuştuğumuzda her alanda eğitim görmek isteyen mimarlık, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ilahiyat gibi birçok alanda eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi misafir olarak görmüyoruz. Onlar bizim gözbebeklerimiz, yarınlarımız. Hem kültürümüzün tanıtılması hem de onların çok iyi bir şekilde yetiştirilip ülkelerine gittiklerinde ülkelerine en iyi şekilde katkı sunmalarını hedeflemekteyiz. Bu temelde bu tür faaliyetlerle onlarla kaynaşmak ve onlarla bir arada olmak adına devam edecek. İstiyoruz ki onlar bizi iyi tanısınlar, onlar bizden memnun olsunlar. Biz onlara çok iyi bir eğitim öğretim ile geleceğe hazırlayalım istiyorum” şeklinde konuştu.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde şu an için 800 civarında uluslararası öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü de belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “2021 yılında bu rakamı bine, 2020 yılı hedefinde ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak, çok kültürlü dokuyu daha da geniş bir coğrafyaya yaymak adına ilk etapta 2 bin 500 öğrenciyi hedeflemekteyiz. Bu temelde de çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bu organizasyonu düzenlenen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’a şahsım, üniversitem ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Yozgat’a eğitim öğretim için gelen öğrenciler ise mutluluklarını dile getirerek düzenlenen etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı 
YEREL HABERLER Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 ...
Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi
İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüler
YEREL HABERLER İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüler
Saraykent’te hasta ve yaşlılar için evde ‘evde nüfus cüzdanı’ uygulaması
YEREL HABERLER Saraykent’te hasta ve yaşlılar için evde ‘evde nüfus ...
Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem ve yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.