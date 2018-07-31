YPG'ye katıldığı için İngiltere'de yargılanan eski askere beraat

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşmak için Suriye'ye giderek Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) katılan eski İngiliz askeri James Matthews, İngiltere'de yargılandığı davada beraat etti.
43 yaşındaki Matthews, Irak ve Suriye'ye giderek "terörizm eğitimi almakla" suçlanıyordu.
İngiliz hükümetinin askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan Matthews Kasım ayında Old Bailey Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacaktı.
Fakat dosyanın savcısı Tom Little bugün mahkemeye "kanıt yetersizliği" nedeniyle Matthews'ın hüküm giymesinin mümkün olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Yargıç Andrew Edis Matthews'ın suçsuz olduğuna hükmetti.
Matthews'ın avukatı Joel Bennathan müvekkilinin karardan memnun olduğunu söylerken "Biz her zaman Matthews'ı IŞİD'e karşı YPG ile birlikte savaşmaktan yargılamanın sıra dışı ve tamamen haksız olduğunu söylüyorduk" dedi.
Davanın açılmasının ardından Independent sitesine konuşan Matthews, Facebook'ta bir kadının kesilmiş kafasını elinde tutan bir IŞİD üyesinin fotoğrafını gördükten sonra YPG'ye katılmaya karar verdiğini anlatmıştı:
"Gördüğüm en canavarca fotoğraflardan biriydi.
"Bu toprakları onlardan almamız lazım ve bunu güç kullanarak yapacağız, başka bir çağa ait gözüken ve barbarca katliamlar işleyen bu örgüte karşı savaşıyoruz."
Matthews YPG'ye katılmadan önce Suudi Arabistan'da askerlere İngilizce öğrettiğini söylemişti.
Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Fakat İngiltere ve ABD YPG'yi IŞİD'e karşı mücadele bir müttefik olarak görüyor.
İngiltere daha önce Suriye veya Irak'a giden kişilerin terörizm suçlamasıyla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu.
İngiltere'den YPG'ye katılmaya gidenlerin sayısının 100'den az olduğu tahmin ediliyor.
Yetkililere göre IŞİD'e katılan İngilizlerin sayısı ise 800'den fazla.
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