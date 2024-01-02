Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlere hazırlanıyor. Belediye seçimleri olarak da bilinen yerel seçimlerde halk; belediye ve muhtar temsilcilerini seçecek. YSK Başkanı Ahmet Yener'in resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını duyurmasıyla vatandaşların aklına, "yerel seçim süreci nedir ve başlaması ne anlama gelir?" soruları oluştu. İşte, 2024 yerel seçimlere dair tüm detaylar...

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YEREL SEÇİM SÜRECİ NEDİR?

Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.