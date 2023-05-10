Anayasaya Göre Kimler Oy Kullanabilir?

Oy kullanmak her Türk vatandaşının hakkıdır. Ancak anayasa ile belirlenmiş olan bazı kurallar ve kısıtlamalar vardır. Anayasaya göre kimler oy kullanabilir? Sorusunun cevabı en yalın hali ile 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir şeklindedir.