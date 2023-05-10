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Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek genel seçimler öncesinde askerlik vazifesini yerine getiren silah altındaki erler, subaylar, uzmanlar oy kullanabilir mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek olan seçmenler YSK ile oy kullanma şartlarını mercek altına aldı. İşte YSK ile oy kullanma şartları...

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  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kalırken, oy kullanma şartları gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda anayasada belirlenmiş bazı oy kullanma hükümleri bulunmaktadır. Peki, "Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?" İşte askerler oy kullanabilir mi sorusunun yanıtı...
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Kimler Oy Kullanamaz?

    Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oy kullanmak bütün vatandaşların hakkı olarak bilinir. Ancak bazen bazı özel durumlar söz konusu olduğunda bu kişilerin oy kullanması kanunen yasaklanmıştır. Kimler oy kullanamaz? Diye merak edenler için sıraladık;

    • 18 yaşı doldurmayan kişiler,
    • Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
    • Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
    • Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
    • Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Uzmanlar Oy Kullanabilir mi?

    18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur. Bu kapsamda belirlenen kanuna göre silah altında bulunan kişilerin oy kullanması engellenmiştir. Dolayısıyla uzmanlar oy kullanabilir mi? sorusunun yanıtı silah altında bulundukları sürece oy kullanmazlar olmaktadır.
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Oy Vermek İçin En Az Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

    Oy vermek yaşı çok fazla kişinin aklını kurcalar ve bu yüzden oy vermek için en azın kaç yaşında olmak gerekir? sorusunu sorarlar. Oy kullanmaz için mutlaka 18 yaşı doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Anayasaya Göre Kimler Oy Kullanabilir?

    Oy kullanmak her Türk vatandaşının hakkıdır. Ancak anayasa ile belirlenmiş olan bazı kurallar ve kısıtlamalar vardır. Anayasaya göre kimler oy kullanabilir? Sorusunun cevabı en yalın hali ile 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir şeklindedir.
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

    Subaylar Oy Kullanabilir mi?

    Pek çok kişi oy kullanma ile ilgili kısıtlamalar konusunda karmaşa yaşar. Bu yüzden subaylar oy kullanabilir mi? sorusu çoğu kez sorulmaktadır. Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.
  • YSK duyurdu! Askerler oy kullanabilir mi, kimler oy veremez, oy kullanma şartları nelerdir?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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