Yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart yerel seçimde 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. Peki hangi ilde hangi parti kazandı? İl il seçim sonuçları sayfamızda. İşte detaylı seçim sonuç analizi...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası dün akşam Ankara'da yaptığı balkon konuşmasının ardından bugün tekrar İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gitmişti. Pazar akşamı Ankara'da balkon konuşması yapan Erdoğan, pazartesi tekrar İstanbul'a geldi. Pazartesi saat 18.00 sıralarında İstanbul'a gelen Erdoğan, Kısıklı'daki evine gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONLARI

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonla aradıkları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Taçi ve Han, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, demokrasiyi seçti. Bu, bizim için çok önemli bir ışık." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Afrin'de şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda Saadet Partililerin hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz..." diyen Kılıçdaroğlu, medyanın iktidar kontrolünde olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, demokrasiyi seçti. Bu, bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim insanımız, bizim ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da Türkiye'deki bu tablodan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Çünkü Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil, bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir."

Konuşmasında İstanbul'daki seçimlere de değinen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre, Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını Binali Bey'e yakıştıramadık." şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirirken, "Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır." dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıktığını belirten Bahçeli, ülkenin, tarihi bir süreçten geçtiğini, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekrar gösterdiğini bildirdi.

Oyunların boşa çıkarıldığına vurgu yapan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamdolsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir."

Bahçeli, seçimlerin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadığını kaydetti.

MERAL AKŞENER'DEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet, kötü gidişe 'dur' demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, Millet İttifakı'na güç katmıştır. Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır." dedi.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Akşener, sandığa gidip iradesini beyan eden bütün vatandaşlara teşekkür etti.

Sandığın milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, "Ve bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır." ifadesini kullandı.

İktidarın milletin dertlerini unuttuğunu savunan Akşener, şöyle devam etti:

"(Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin) dedim.

31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir.

Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi. Ve Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla, işte bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren, iktidar partileri, unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır."