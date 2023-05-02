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YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı açıldı! Tıkla oy kullanacağın sandığı gör

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi erişime açıldı. Seçmenler ekran üzerinden yaptıkları sorgulama ile nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

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  • YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama

    YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı ekranı üzerinden oy kullanacakları adresi ve sandık numarasını öğrenebilecekler. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet girişi...
  • YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama

    İTİRAZ SÜRESİ SONA ERDİ

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erdi.
  • YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

     
  • YSK seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı TIKLA! Nerede oy kullanacağım? 14 Mayıs seçmen kaydı sorgulama

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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