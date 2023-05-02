YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı ekranı üzerinden oy kullanacakları adresi ve sandık numarasını öğrenebilecekler. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet girişi...