2024 YSK ve e-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile 31 Mart Yerel seçimlerde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

2024 YSK ve e-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile 31 Mart Yerel seçimlerde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?

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2 Ocak günü YSK Başkanı Ahmet Yener, resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını ve seçimlere katılacak partilerin listesini duyurdu. Bununla beraber, birçok vatandaş "Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım?" diye araştırmaya başladı. İşte, YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile tüm detaylar...