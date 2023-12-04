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        Yukatel Adana Demirspor'da ayrılık

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:47
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        Yukatel Adana Demirspor'da ayrılık!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

        "Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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