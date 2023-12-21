Haberler Yaşam Yüksek dağlarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Yüksek dağlarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor Anadolu Ajansı Giriş: 21.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:21 facebook

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Pakistan'ın en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Hunza’da rakım, yaklaşık 2 bin 450 metre.

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Çok sayıda yüksek dağ ve zirveyle çevrili Hunza’ya 2 bin 950 metre rakımlı Kartal Yuvası'ndan bakıldığında bölgedeki doğal güzellik daha net biçimde ortaya çıkıyor. Kartal Yuvası, şehrin 500 metre yukarısında yer alan yüksek bir nokta.