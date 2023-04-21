Habertürk Ankara Büro'dan Oğuzcan Obuz'un haberine göre AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, Millet İttifakı’nın YSK’ya sunduğu protokolde 6 siyasi parti’nin bulunduğu ve 6 partinin de seçimlere girebilmek için liste vermesi gerektiğini belirtti. Fakat, Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti’nin CHP listelerinden seçime girdiğini, ayrıca İyi Parti ile 16 ilde ortak liste sunulduğunu hatırlatarak Millet İttifakı’nın seçim protokolünün geçersiz olduğunu öne sürdü. Böylece; oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin yazmaması gerektiğini vurguladı.

“İTTİFAK EN AZ İKİ PARTİ’DEN OLUŞUR”

Yüksek Seçim Kurulu, Özel’in bu başvurusunu inceledi. YSK gerekçeli kararında "İttifak" kelimesinin tanımını yaptı. Kelime anlamı olarak, "beraber hareket için sözleşme", "söz birliği etme", "anlaşma, uyuşma, bağlaşma", "birleşme" gibi anlamlara geldiğini belirtti. Bir ittifaktan söz edilebilmesi için belirli bir konuda bir araya gelen, anlaşan asgari iki tarafın bulunması gerekliliğinin altını çizdi. Verilen kararda, oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için, o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin yer alması gerektiğini vurguladı. Karar sadece Millet İttifakı için değil, seçime ittifak çatısı altında katılan tüm partiler için verildi.

“MİLLET İTTİFAKI PROTOKOLÜ GEÇERLİ”

Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri, yaptıkları değerlendirmede, Millet İttifakı Protokolü’nün geçersiz olduğu yönündeki itirazı da reddetti. Gerekçeli kararda “Her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiç bir seçim çevresinde aday göstermemiş olsa da, ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı'nın devam ettiğine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca; Millet İttifakı ile seçime girecek her parti için ayrı ayrı seçim barajı uygulanması gerektiğine ilişkin itiraz da reddedildi.