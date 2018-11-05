Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden aranan ve Yunanistan’a kaçmak üzere Şırnak’tan yola çıkan 4 kişinin Kocaeli güzergahını kullanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 15.00 sıralarında İzmit Gültepe mevkii İstanbul istikametinde aracı durdurdu.

MAYINA BASMIŞ, AYAĞI KOPMUŞ

DHA'da yer alan habere göre aracın içinde bulunan İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan S.A’nın 2005 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, silahlı faaliyetler sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu ve Kuzey Irak’ta bulunan ‘Mahmur’ kampında örgüt tarafından tedavisinin yaptırılarak protez bacak takıldığı öğrenildi.

DÖRT ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca S.A.’nın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Terör amaçlı örgüte üye olmak" suçundan arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A. ve kaçmasına yardım eden eşi P.A. ile İ.A, ve M.A. isimli şüpheliler sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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