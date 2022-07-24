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Haberler Dünya Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
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Yunanistan’da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan'da 22-23 Temmuz tarihleri arasında 53 noktada orman yangını çıktı. Yetkililer, Midilli Adası'nda dün çıkan yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yunanistan itfaiyesi, ülke genelinde 22-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 53 noktada orman yangını çıktığını duyurdu.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "22-23 Temmuz arasında 53 orman yangını tespit edildi. Bunlardan birçoğuna yeni başlamışken müdahale edildi" denildi. Edirne sınırı yakınında bulunan Sofulu ve Lyra kasabalarının arasındaki bölgede çıkan yangına 320 itfaiye personeli ve 68 itfaiye aracıyla müdahalelerin sürdüğü aktarıldı.

Midilli Adası'ndaki yangına 81 itfaiye personeli ve 20 aracın, Messinia bölgesindeki yangına ise 84 itfaiye personeli ve 20 aracın müdahale ettiği ifade edildi.

MİDİLLİ ADASI'NDAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangını ikinci gününde de söndürülmeye çalışılıyor. Gece boyunca hem itfaiye hem de bölge halkı, adanın güneyindeki Vatera bölgesinde yayılmaya devam eden alevlere müdahale etti. Yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören uzun kumsalları ile ünlü Vatera bölgesinde bulunan birçok ev alevlere teslim oldu. Yangın tehdidi nedeniyle daha önce tahliye edilen evlerde kimsenin bulunmaması muhtemel can kaybını önlendi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 81 itfaiyeci, 20 araç, 6 uçak ve helikopter ile askeri birliklerin katıldığını söyledi. Alevlerin şu ana kadar kontrol altına alınamadığını belirten itfaiye yetkilileri, yangının adanın diğer bölgelerini tehdit etmediğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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