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Yunanistan'da, arkeologlar kayıp bir antik kentin izlerini buldu

Yunanistan'da Truva Savaşı’ndan kurtulanların kurduğu düşünülen antik kent bulundu. Şu ana dek yapılan çalışmalarda bazı yolları ve mimari yapıların ana hatlarını içeren 672 metrekarelik kent yerleşiminin ortaya çıktığı belirtildi

15.11.2018 - 15:30 | Güncelleme: AA

Yunan arkeologlar, ülkenin güneyindeki Peleponez Yarımadası'na bağlı Chiliomodi köyü yakınında milattan önce 12. veya 13. yüzyılda Anadolu'dan getirilen Truva Savaşı esirlerinin kurduğu tahmin edilen Tenea antik kentinin kalıntılarına ulaştı.

Yunan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında takılar, sikkeler ve konut kalıntılarının olduğu buluntular sayesinde, varlığı tarihi kayıtlar ve tanıklıklarla bilinen ama yeri bugüne kadar kesin olarak tespit edilemeyen kayıp Tenea antik kentinin yerinin belirlendiği belirtildi.

AA'nın CNN'den yer aktardığı habere göre, Kazılara önderlik eden arkeolog Elena Korka, şu ana dek yapılan çalışmalarda bazı yolları ve mimari yapıların ana hatlarını içeren 672 metrekarelik kent yerleşimini ortaya çıkardıklarını belirtti.

 

Kazılarda konutların temeline yerleştirilmiş çocuk mezarları bulduklarını ifade eden Korka, Antik dönemde yalnızca Roma uygarlığında çocukların yapıların temeline gömülmesine izin verildiği, dolayısıyla kalıntılarına ulaşılan yapıların milattan önce 1. yüzyıl ila milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Arkeologlar yapılarda ayrıca kil, mermer ve taş zemin döşemeleri, harçla sıvanmış duvarlar buldu. Yapılar içinde de büyük bir saklama çömleği, kanalizasyon için kullanıldığı tahmin edilen 3,5 metre uzunluğunda kil boru hattı keşfetti.

Avlular, sütunlar ve sütun baş tabanları gibi unsurların gösterişli ve sağlam mimariye işaret ettiği, bunun da şehrin zenginliğinin ve refahının göstergesi olduğu kaydedildi.

Hellenistic ve Roma dönemine ait çok sayıda kazı alanının bulunduğu bölgede 2013'ten bu yana çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Korka, ancak kent yerleşiminin kalıntılarına ilk kez bu yıl ulaşıldığını aktardı.

Kazılar sürdükçe daha eski tarihlere ait katmanlara ulaşmayı umduklarını ifade eden Korka, "Yaşamsal nitelikte kanıtlara ulaşmış durumdayız. Ve bu daha yalnızca kentin tarihinin küçük bir parçası. İlerleyen yıllarda nerede olduğumuzu daha iyi değerlendirebileceğiz." dedi.

 

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