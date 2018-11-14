UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, bölgenin bilinen tarihini 500 yıl geriye çeken ve 2 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen cesetlerin yakıldığı alan ortaya çıkarıldı.

AA'nın haberine göre birçok tapınak ve dinsel yapının varlığından dolayı arkeoloji literatüründe "Holy City" yani Kutsal Kent olarak adlandırılan ve Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından milattan önce 2. yüzyıl başlarında kurulduğu bilinen Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin tarihini daha da geriye götüren yapılara ulaşıldı.

Antik kentin Kuzey Kapı ziyaretçi girişinde Denizli Müze Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan inşaat sırasında ortaya çıkan tarihi yapılar dolayısıyla gerçekleştirilen kurtarma kazılarında, İtalya'nın Lecce kentindeki Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki ekip, bölge tarihini 500 yıl daha önceye götüren tarihi kalıntıları gün ışığına çıkardı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, yaptığı açıklamada, antik kentte eylül ayında başladıkları çalışmalarda, Apollon Kutsal Alanı, buradaki kutsal alan içinde Severuslar döneminde inşa edilen anıtsal çeşme, tiyatronun yakınındaki evler ile nekropolis gibi pek çok noktada kazı yaptıklarını anlattı.

Kazılarda ortaya çıkan keramik, heykel ve lahit gibi buluntuların üç boyutlu rekonstrüksiyonları için yenilikçi teknolojilerle lazer tarayıcıda sistemli çizim çalışmaları yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Semeraro, önemli bir araştırma konusunun da restorasyon projelerinin hazırlanması için son derece gerekli olan yapıların sismik olaylara tepkilerinin analizi olduğuna işaret etti.

"YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Denizli Müze Müdürlüğünce 2016'da Hierapolis Kuzey Kapı ziyaretçi karşılama merkezi ile dükkan inşaatı sırasında küllü bir alan ortaya çıkınca inşaatın durdurulduğunu, keşfedilen Frig Nekropolisi alanında yeni bir kazı çalışması başlatıldığını ifade eden Semeraro, şöyle konuştu:

"Hierapolis kentinin tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kuzey Giriş'in yakınında gerçekleştirilen kurtarma kazısı sırasında, milattan önce 8-7'nci yüzyıllara tarihlenen bazı yapılar gün ışığına çıkartıldı. Bu keşiften önce Hierapolis'in antik tarihiyle ilgili bir bilgi yoktu. Burasının Helenistik dönemde milattan önce 3-2'nci yüzyıllarda Makedonlar tarafından kurulduğu biliniyordu. Oysa şimdi çok daha eskiye tarihlenen yeni bir yerleşim gün ışığına çıkartıldı. Artık Yunanlar gelmeden önce Lykos Vadisi'nde oturan halklarla ilgili yeni bilgilere ulaşılacaktır. Bu kadar eski bir döneme işaret eden arkeolojik buluntulara şimdiye kadar rastlanmamıştı."

CESETLERİN YAKILDIĞI ALAN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Anadolu'nun en büyük nekropollerinden birine sahip olan Hierapolis'te ilk defa kremasyon mezarlara rastladıklarını vurgulayan Semeraro, "Küllü ve kömürlü alanın temizliği sırasında özenle yerleştirilmiş iç içe kaplar ortaya çıkarıldı. Burada ölüleri yakmak için yapılmış özel ocaklar tespit edildi. İçi kömür ve kül dolu kuyular, etrafı taşlarla çevrili kremasyon mezarlar bulundu. Ölen insanların cesedi, düzenlenen özel törenle yakılıp külleri burada her aile için açılan kuyulara, nişlere kaplar içerisinde konuyordu." dedi.

Hierapolis'te Frig geçmişine dair bu buluntulara işaret eden Semeraro, "Antik yazarlar, ünlü Lydia kralı Kroisos zamanındaki Hierapolis olduğu düşünülen bir kentten söz etmişlerdir ancak bu kadar eski bir döneme işaret eden arkeolojik buluntulara şimdiye kadar rastlanmamıştı." dedi.

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