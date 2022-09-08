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Yunanistan'dan şikayet mektubu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yunanistan, Türkiye'nin açıklamalarının ardından NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birlemiş Milletler (BM)

yetkililerine şikayet mektubu gönderdi.

Associated Press'in aktardığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mektupta, "Eylemleri küçümsemek veya dikkate almamak bölgemizde çok büyük sorunlara sebep olacak. Avrupa'nın Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş riskiyle karşı karşıya kalmasını görmek istemeyiz." dedi.

Türkiye'nin açıklamalarını "Yunan halkına yönelik kabul edilemez tehdit" olarak nitelendirildiği mektupta, Türkiye'nin kınanması istendi.

Mektupta, "Bunu zamanında yapmamak ve durumun ciddiyetini hafife almak, bizi kıtamızda yaşanan benzer bir olayı yeniden yaşama tehlikesiyle karşı karşıya getirir." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.



