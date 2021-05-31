Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

AA

Dendias, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Atina'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde sadece ikili ilişkileri değil, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Dendias, iki ülke arasında çok sayıda fikir ayrılığı olduğunu anımsattı.

Dendias, bu görüşmenin hedefinin, "bir ilk anlaşma sürecini başlatmak olduğunu" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu mümkün olabilirse, daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşemeye doğru ilerlemek amacındayız. Bir ekonomik iş birliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Aşı olmuş ya da test sonucu negatif çıkan vatandaşlar, karşılıklı olarak her iki ülkeyi ziyaret edebilecek. Bu durum, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracaktır."

Bugün Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin bir fırsat olduğunun altını çizen Dendias, "(Bu görüşme) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO zirvesi marjında bir toplantı yapılmasını kararlaştırmak açısından da bir fırsat teşkil etti." dedi.

Dendias, konuşmasını tamamlarken, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'in başarısından dolayı Bakan Çavuşoğlu'nu tebrik etti.